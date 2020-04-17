В Пензе с подозрением на коронавирус госпитализированы более 180 человек — губернатор Медицина

Пенза, 17 апреля 2020. PenzaNews. Более 180 человек госпитализированы в Пензе с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С подозрением на новую инфекцию в больницах более 180 человек. Многие из них будут иметь положительные тесты. Среди тех, кто заболеет, окажутся дети, молодежь, люди среднего возраста и старшего поколения», — сказал он в ходе видеообращения к жителям региона.

Глава региона отметил, что «болезнь не щадит никого, под угрозой находится каждый».

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«При этом я вижу, что уровень самоизоляции снижается. Пензенцы беспечно гуляют по улицам вместе с детьми, молодежь собирается в компании, пожилые люди сами идут в магазин вместо того, чтобы дать заявку волонтерам. Это очень легкомысленное, безответственное поведение. Дорогие друзья, я понимаю, соблюдать ограничения и все время сидеть в четырех стенах тяжело, но другого рецепта спастись от болезни нет», — отметил Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан. Жителям можно выходить из дома в ближайший магазин, аптеку, выгуливать собак и выносить мусор.