Число районов Пензенской области с подтвержденными случаями коронавируса выросло до 25 Медицина

Пенза, 28 апреля 2020. PenzaNews. Перечень муниципальных районов Пензенской области, на территории которых зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, пополнил Башмаковский.

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«[За последние сутки] подтверждены 39 случаев. География: Пенза, Белинский, Золотаревка, Воскресеновка, Засечное, село Линевка — Лунинский район, Мокшан, село Пригородное — Сердобский район, Верхний Ломов, Колышлей, село Субботино — Никольский район, Башмаково, Тамала, Чемодановка — Бессоновский район, Заречный», — сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина во вторник, 28 апреля.

Она уточнила, что среди инфицированных — двое детей: годовалый и в возрасте 7 лет.

«Остальные пациенты — от 21 до 81 года», — пояснила Дина Черемушкина.

По состоянию на 10.50 вторника, 28 апреля, в Пензенской области зарегистрировано 322 случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Среди инфицированных — жители трех городских округов: Пензы, Кузнецка и Заречного. Также известно о случаях заражения COVID-19 в 25 районах области из 27: Башмаковском, Бековском, Белинском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Лопатинском, Лунинском, Малосердобинском, Мокшанском, Наровчатском, Нижнеломовском, Никольском, Пачелмском, Пензенском, Сердобском, Спасском, Тамалинском и Шемышейском.

Подтверждено семь летальных случаев.

По данным коммуникационного центра при правительстве России, в Пензенской области выздоровели 58 пациентов; по информации регионального правительства — 76.