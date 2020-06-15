В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у пятерых детей Медицина

Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у пятерых детей в возрасте от одного месяца до двух лет, а также у 89 взрослых. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 15 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 55 новых случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано в Пензе, девять — в Башмаковском районе, семь — в Пачелмском, шесть — в Пензенском, по два — в Тамалинском, Бессоновском и Городищенском, по одному — в Нижнеломовском, Камешкирском, Иссинском, Белинском, Спасском, Лунинском, Каменском, Кузнецком и Никольском, а также в Кузнецке и Заречном.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 113 человек», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 15 июня в Пензенской области зарегистрировано 3 тыс. 823 случая заражения коронавирусом. 2 тыс. 935 человек выздоровели. За весь период зарегистрирован 31 летальный исход.