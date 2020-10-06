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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и пяти районах

14:21 | 06.10.2020 | Медицина

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Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. 76 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, семь — в Заречном, девять — в Пензенском районе, два — в Бессоновском, по одному — в Городищенском, Лопатинском и Башмаковском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 6 октября.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и пяти районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди 97 заразившихся есть один ребенок в возрасте 15 лет.

«Находятся под наблюдением 5 тыс. 166 человек, сняты с наблюдения 33 тыс. 548», — добавляется в тексте.

Из него также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 2 тыс. 224 — до 325 тыс. 665.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 6 октября в Пензенской области лабораторно подтверждено 11 тыс. 454 случая заражения коронавирусом. Выписаны 9 тыс. 204 пациента. Зарегистрировано 137 летальных исходов.

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