В Пензенской области два компонента вакцины от коронавируса получили 334 человека Медицина

Пенза, 14 января 2021. PenzaNews. 334 человека получили два компонента вакцины от коронавируса в Пензенской области по состоянию на 13 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Первый компонент прививки от COVID-19 получили 885 жителей региона», — добавляется в тексте.

В нем напоминается, что промежуток времени между введением двух компонентов составляет 21 день.

«Вакцинация положена гражданам, у которых нет противопоказаний. Осуществляется с их добровольного согласия», — отмечается в сообщении.

В тексте уточняется, что противопоказаниями являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные, неинфекционные заболевания и обострение хронических; беременность и грудное вскармливание; возраст до 18 лет.

В нем поясняется, что людям, перенесшим коронавирус более шести месяцев назад или контактировавшим с больными в течение последних 14 дней, проводится исследование биоматериала из носо- и ротоглотки методом ПЦР или экспресс-тестом на наличие коронавируса или крови с целью выявления антител IgM и IgG.

«Переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев не прививаются», — подчеркивается в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 октября 2020 года первыми в Пензенской области прививку от коронавируса получили восемь медицинских работников — четверо сотрудников ГБУЗ «Городская поликлиника» и столько же представителей клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

16 октября стало известно, что прививку против коронавируса сделал министр здравоохранения региона Александр Никишин.

11 декабря в область поступило 1,2 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). В число вакцинируемых вошли работники здравоохранения и образования.

29 декабря в Минздраве Пензенской области сообщили о доставке в регионе еще 1,1 тыс. доз вакцины.