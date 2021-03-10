В Пензенской области за сутки подтверждено 123 случая заражения коронавирусом, выписаны 111 человек Медицина

Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. 123 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 111 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 среды, 10 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 39 тыс. 704 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 35 тыс. 866.

Умерли 460 человек. За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 351 тыс. 553 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 79 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 945 тыс. 527 пациентов, из них 13 тыс. 350 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 90 тыс. 275, за сутки зарегистрировано 466 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 марта.

