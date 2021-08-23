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В Пензенской области за сутки подтверждено 238 случаев заражения коронавирусом

12:14 | 23.08.2021 | Медицина

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Пенза, 23 августа 2021. PenzaNews. 238 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 273 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 понедельника, 23 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 238 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 61 тыс. 653 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 49 тыс. 193.

Умерли 2 тыс. 26 человек. За последние сутки зарегистрировано 12 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 766 тыс. 541 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 19 тыс. 454 человек.

За весь период в стране выздоровели 6 млн. 34 тыс. 867 пациентов, из них 15 тыс. 401 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 176 тыс. 820, за сутки зарегистрировано 776 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

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