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Виктор Кувайцев сохранил лидерство в медиарейтинге глав администраций столиц регионов ПФО

14:15 | 22.06.2017 | Политика

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Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев уверенно лидирует в медиарейтинге глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа, подготовленном компанией «Медиалогия» за май 2017 года.

Виктор Кувайцев сохранил лидерство в медиарейтинге глав администраций столиц регионов ПФО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным данным, его медиаиндекс составил 7 тыс. 660,1 пункта.

В первую тройку также включены главы администраций Уфы и Нижнего Новгорода Ирек Ялалов и Сергей Белов. Их медиаиндекс составил 7 тыс. 218,1 и 6 тыс. 161,3 пункта соответственно.

Как отмечается в пояснительной записке к рейтингу, среди событий с участием мэра Пензы, которые широко освещались средствами массовой информации — акция «На работу на велосипеде», в рамках которой Виктор Кувайцев вместе с другими чиновниками проехал от Олимпийской аллеи до администрации города.

Кроме того, в центре внимания общественности находилась проверка зон отдыха у водоемов в связи с приближающимся летним периодом.

Медиаиндекс — показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Он рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа.

Значение медиаиндекса определяется для каждого объекта — компании, персоны или бренда — в каждом сообщении СМИ.

Его значение может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе за определенный период все индексы по сообщениям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.
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