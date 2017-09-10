В Пензе выявлено три микроавтобуса, которые подвозили людей на участки — Сергей Падалкин Политика

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Руководитель пресс-службы обкома КПРФ, бывший местный координатор «Левого фронта» Сергей Падалкин сообщил, что у двух школ в Пензе, где расположены избирательные участки, выявлено три микроавтобуса, которые подвозили людей к месту голосования.

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«У 11-й и 12-й школ обнаружено три «ГАЗели», которые подвозили людей на избирательные участки. Написано заявление в полицию», — сообщил оппозиционер в своем микроблоге «Твиттер» в воскресенье, 10 сентября.

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По его словам, водитель одной из «ГАЗелей» рассказал, что «администрация района заставила его бесплатно работать по подвозу».

Ранее Сергей Падалкин также в «Твиттере» сообщил о трех нарушениях, которые были зафиксированы на выборах в Пензенской области.

Кроме того, он проинформировал, что вместе с членом облизбиркома, первым секретарем горкома КПРФ Дмитрием Филяевым в течение единого дня голосования посетил семь участков в Железнодорожном районе Пензы.

«Нарушений не выявили. Людей почти нет», — отметил глава пресс-службы обкома КПРФ.