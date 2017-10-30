Мэр Пензы вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав администраций столиц регионов ПФО Политика

Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев занял вторую строчку медиарейтинга глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа, подготовленного компанией «Медиалогия» за сентябрь.

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Согласно представленным данным, его медиаиндекс составил 5 тыс. 24 пункта.

Как отмечается в пояснительной записке, на результаты рейтинга повлияла, в частности, новость о том, что реконструкция пешеходной зоны на набережной реки Суры должна быть завершена к лету 2018 года.

Кроме того, среди событий с участием главы администрации Пензы, которые широко освещались средствами массовой информации, аналитики отметили посещение Виктором Кувайцевым стройплощадки школы в микрорайоне Шуист.

В тройку лидеров медиарейтинга вошли также главы администраций Уфы и Чебоксар Ирек Ялалов и Алексей Ладыков. Их медиаиндексы составили 7 тыс. 140,1 и 3 тыс. 653,3 пункта соответственно.

Медиаиндекс — показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Он рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа.

Значение медиаиндекса определяется для каждого объекта — компании, персоны или бренда — в каждом сообщении СМИ.

Его значение может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе за определенный период все индексы по сообщениям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.