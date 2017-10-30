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Мэр Пензы вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав администраций столиц регионов ПФО

13:33 | 30.10.2017 | Политика

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Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев занял вторую строчку медиарейтинга глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа, подготовленного компанией «Медиалогия» за сентябрь.

Мэр Пензы вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав администраций столиц регионов ПФО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным данным, его медиаиндекс составил 5 тыс. 24 пункта.

Как отмечается в пояснительной записке, на результаты рейтинга повлияла, в частности, новость о том, что реконструкция пешеходной зоны на набережной реки Суры должна быть завершена к лету 2018 года.

Кроме того, среди событий с участием главы администрации Пензы, которые широко освещались средствами массовой информации, аналитики отметили посещение Виктором Кувайцевым стройплощадки школы в микрорайоне Шуист.

В тройку лидеров медиарейтинга вошли также главы администраций Уфы и Чебоксар Ирек Ялалов и Алексей Ладыков. Их медиаиндексы составили 7 тыс. 140,1 и 3 тыс. 653,3 пункта соответственно.

Медиаиндекс — показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Он рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа.

Значение медиаиндекса определяется для каждого объекта — компании, персоны или бренда — в каждом сообщении СМИ.

Его значение может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе за определенный период все индексы по сообщениям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.
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