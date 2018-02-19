EN
03:33:45 Вторник, 20 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Открыт прием заявок на вступление в общественный совет при пензенском Заксобрании

15:31 | 19.02.2018 | Политика

Печать

Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва объявило о начале приема заявлений на включение в новый состав общественного совета при региональном парламенте.

Открыт прием заявок на вступление в общественный совет при пензенском Заксобрании

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Прием предложений от общественных объединений и иных негосударственных НКО стартовал 16 февраля и продлится в течение 15 рабочих дней — по 13 марта включительно.

Как сообщает пресс-служба областного Заксобрания, заявление необходимо оформить как письмо и приложить к нему решение организации о выдвижении кандидатуры в состав общественного совета, информацию о ее деятельности за последние три года и сведения о предлагаемом кандидате, содержащие согласие на обработку персональных данных.

Также нужно предоставить заверенные руководителем копии устава и свидетельства о государственной регистрации организации и заявление предлагаемого кандидата о согласии на участие в работе общественного совета.

Предложения должен представить человек, уполномоченный действовать от имени общественного объединения или негосударственной некоммерческой организации, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, либо или направить по почте.

Общественный совет при Законодательном собрании Пензенской области действует с февраля 2015 года. Он формируется на срок полномочий регионального парламента и состоит из 15 членов.

Правом выдвижения кандидатов в его состав обладают общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории Пензенской области. В состав общественного совета не могут входить государственные и муниципальные служащие.

Персональный состав совета утверждается постановлением Законодательного собрания, принимаемым большинством голосов избранных депутатов. Консультативно-совещательный орган является правомочным, если в его состав вошло более 10 человек.
Актуальное
Читайте также
Дело об убийстве возбуждено в Пензе после исчезновения гражданина Украины Жительницу Каменки накажут за распитие спиртного в компании подростка
Пензенский губернатор призвал сохранить отделения банков в отдаленных селах Житель Пензенской области предстанет перед судом за насилие над 11-летним мальчиком
В Пензенской области зарегистрированы случаи гриппа, вызванного тремя штаммами Пензенским льготникам направлено более 151 млн. рублей на оплату ЖКХ
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама