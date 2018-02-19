Открыт прием заявок на вступление в общественный совет при пензенском Заксобрании Политика

Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва объявило о начале приема заявлений на включение в новый состав общественного совета при региональном парламенте.

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Прием предложений от общественных объединений и иных негосударственных НКО стартовал 16 февраля и продлится в течение 15 рабочих дней — по 13 марта включительно.

Как сообщает пресс-служба областного Заксобрания, заявление необходимо оформить как письмо и приложить к нему решение организации о выдвижении кандидатуры в состав общественного совета, информацию о ее деятельности за последние три года и сведения о предлагаемом кандидате, содержащие согласие на обработку персональных данных.

Также нужно предоставить заверенные руководителем копии устава и свидетельства о государственной регистрации организации и заявление предлагаемого кандидата о согласии на участие в работе общественного совета.

Предложения должен представить человек, уполномоченный действовать от имени общественного объединения или негосударственной некоммерческой организации, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, либо или направить по почте.

Общественный совет при Законодательном собрании Пензенской области действует с февраля 2015 года. Он формируется на срок полномочий регионального парламента и состоит из 15 членов.

Правом выдвижения кандидатов в его состав обладают общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории Пензенской области. В состав общественного совета не могут входить государственные и муниципальные служащие.

Персональный состав совета утверждается постановлением Законодательного собрания, принимаемым большинством голосов избранных депутатов. Консультативно-совещательный орган является правомочным, если в его состав вошло более 10 человек.