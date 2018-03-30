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Виктор Кувайцев намерен приблизить Пензу к Грозному по эффективности работы власти

14:18 | 30.03.2018 | Политика

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Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев намерен добиться, чтобы Пенза приблизилась к Грозному в рейтинге эффективности работы городских властей.

Виктор Кувайцев намерен приблизить Пензу к Грозному по эффективности работы власти

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он напомнил, что по результатам исследования, проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ в рамках проекта «Качество жизни в городах России» в 2017 году, Пенза заняла по данному показателю шестое место.

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«Если, скажем, такие города, как Грозный и Севастополь, понятно, почему выше нас, то такие, как Тюмень, Хабаровск, Новосибирск, мы бы могли, наверное, еще обойти. Я думаю, что у нас такая возможность будет», — сказал мэр.

По мнению Виктора Кувайцева, в последнее время Пенза становится все более комфортной.

«Вместе с тем параллельно растут запросы наших жителей. Я думаю, что это надо только приветствовать и поддерживать. Мы готовы и дальше прислушиваться к мнению жителей и в первую очередь развивать именно те направления, которые жители определили приоритетными», — сказал он.
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