Валерий Лидин примет участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге Политика

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Председатель Заксобрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин примет участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании, которое пройдет при участии президента РФ Владимира Путина в Таврическом дворце Санкт-Петербурга в предстоящую пятницу, 27 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

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Мероприятие приурочено к Дню российского парламентаризма.

Ожидается, что основной темой обсуждения станут меры по реализации положений послания главы государства Федеральному Собранию.

Как отмечается в анонсе на сайте Совета законодателей, в повестку включено два вопроса — о законодательном обеспечении контроля качества оказания медицинской помощи, а также о цифровой экономике.

Предполагается, что заседание начнется в 12.35.