В ходе визита Валентины Матвиенко в Пензу обсудят Десятилетие детства Политика

Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Десятилетие детства станет главной темой совещания в Пензе с участием председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, визит которой в регион намечен на осень 2018 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 июля.

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Он поручил подчиненным проработать вопросы, которые необходимо обсудить со спикером верхней палаты российского парламента.

По словам Ивана Белозерцева, они будут направлены в Совет Федерации на утверждение.

Глава региона отметил, что, в частности, Валентине Матвиенко можно презентовать новый проект, предусматривающий создание арт-поместья «Новые берега» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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29 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ №240, в соответствии с которым 2018–2027 годы объявлены в стране Десятилетием детства. Документ был принят в целях совершенствования госполитики в сфере защиты детства.

6 июля 2018 года правительство РФ утвердило план мероприятий в рамках Десятилетия детства на период до 2020 года.

Он включает в себя 131 позицию, структурированную по 15 разделам: «Повышение благосостояния семей с детьми», «Современная инфраструктура детства», «Обеспечение безопасности детей», «Здоровый ребенок», «Всестороннее образование — детям», «Культурное развитие детей», «Развитие физкультуры и спорта для детей», «Безопасный детский отдых», «Доступный детский туризм», «Безопасное информационное пространство для детей», «Ребенок и его право на семью», «Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество», «Обеспечение и защита прав и интересов детей», «Качественные детские товары и продукты питания» и «Организационные мероприятия».