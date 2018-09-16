Путин, Медведев и Матвиенко направили Белозерцеву телеграммы в день его 60-летия Политика

Пенза, 16 сентября 2018. PenzaNews. Президент России Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие официальные лица направили в адрес губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева телеграммы с поздравлениями по случаю 60-летия, которое глава региона отмечал в минувшую субботу, 15 сентября. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой облправительства.

Фото: Pnzreg.ru

В нем также приводится текст поздравления главы государства.

«Вы прошли серьезную профессиональную школу, зарекомендовали себя ответственным, компетентным руководителем, хорошо знающим проблемы Пензенской области», — отмечается в телеграмме Владимира Путина.

В ней выражается надежда на то, что накопленный за годы работы опыт будет и впредь помогать Ивану Белозерцеву в осуществлении планов, «нацеленных на всестороннее развитие региона, реализацию его значимого потенциала на благо жителей».

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Что пожелали губернатору Дмитрий Медведев и Валентина Матвиенко, не уточняется.

Сообщение пресс-службы регионального правительства сопровождает фотография, на которой запечатлены Владимир Путин и Иван Белозерцев с орденом Почета на груди.

Этот снимок стал первым спустя три года после избрания Ивана Белозерцева губернатором Пензенской области, благодаря которому широкая общественность увидела главу региона рядом с президентом России.

Ранее тот факт, что федеральные СМИ, регулярно освещающие двусторонние рабочие встречи Владимира Путина с губернаторами, ни разу не демонстрировали кадры, показывающие, как глава государства в таком формате общается с Иваном Белозерцевым, давали повод сомневаться в том, что руководитель Пензенской области пользуется поддержкой президента России.