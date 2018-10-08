Белозерцев потребовал применить взыскание к Киндаеву, так как стало меньше претензий к УК Политика

Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев потребовал применить взыскание к временно исполняющему обязанности начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александру Киндаеву в связи с уменьшением числа претензий к работе управляющих компаний.

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«Я посмотрел по протоколам об административных правонарушениях, протоколам, по которым они [представители Госжилстройтехинспекции] штрафуют управляющие компании за недобросовестную работу. В прошлом году у них больше было таких протоколов. Они активнее работали вместе с муниципалитетами, и задающим генератором была инспекция жилищная. Я вижу за восемь месяцев у них снижение. О чем это говорит? Работают хуже», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 8 октября.

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Он поручил начальнику управления по обеспечению деятельности губернатора Пензенской области Алексею Панину подготовить акт о применении взыскания.

«Завтра документ мне на стол. А Вы измените свое отношение к работе», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к Александру Киндаеву и главам муниципальных образований.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2018 года губернатор Иван Белозерцев объявил выговор заместителю начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александру Киндаеву и пригрозил ему увольнением после того, как тот не смог ответить на вопрос о том, какие ресурсы, в том числе денежные, необходимы для завершения строительства многоквартирных домов компаний-банкротов «Пензастрой» и «Декор-Трейд» с целью решения проблемы дольщиков.