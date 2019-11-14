Камнев принял участие во встрече посла Китая в России с руководством КПРФ Политика

Пенза, 14 ноября 2019. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев принял участие во встрече посла Китайской Народной Республики в России Чжана Ханьхуэя (Zhang Hanhui) с руководством Коммунистической партии РФ.

Фото: пресс-служба КПРФ

Она состоялась в посольстве в Москве по инициативе дипломата, назначенного на должность три месяца назад — до этого Чжан Ханьхуэй занимал пост заместителя министра иностранных дел КНР.

Российскую делегацию возглавил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Вместе с ним на мероприятии присутствовали его заместители Юрий Афонин, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков и Иван Мельников, который также является вице-спикером Госдумы РФ и руководит работой Общества российско-китайской дружбы.

В ходе встречи Геннадий Зюганов пожелал китайской стороне развития и процветания, отметив, что КНР остается маяком социализма.

В свою очередь Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что намерен содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Комментируя ИА «PenzaNews» итоги состоявшегося в посольстве мероприятия, Георгий Камнев выразил уверенность в том, что общение в таком формате способствует реализации совместных проектов как на государственном уровне, так и на партийном — в рамках взаимодействия КПРФ и Коммунистической партии Китая (КПК).

«Такие связи, конечно, очень важны и нужны для укрепления дружбы и развития сотрудничества между нашими странами», — сказал собеседник агентства.

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Он пояснил, что в рамках соглашения по обмену опытом между КПРФ и КПК уже проводится большая работа, в которой наряду с коммунистами из других регионов России активное участие принимает и пензенский обком.

Георгий Камнев напомнил, в частности, что в прошлом году он дважды был в Китае — в мае, когда участвовал в трех крупных международных мероприятиях, включая конференцию парламентских партий стран ШОС, и в декабре — тогда ему было поручено возглавить делегацию КПРФ, которая посетила Пекин и Шанхай, где прошел ряд важных встреч с представителями руководящих органов КПК.

Член президиума ЦК КПРФ добавил, что в настоящее время прорабатываются варианты сотрудничества между регионами двух стран, при этом рассматривается возможность организации визита коммунистов из КНР в Пензенскую область для обмена опытом.