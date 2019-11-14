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Камнев принял участие во встрече посла Китая в России с руководством КПРФ

13:27 | 14.11.2019 | Политика

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Пенза, 14 ноября 2019. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев принял участие во встрече посла Китайской Народной Республики в России Чжана Ханьхуэя (Zhang Hanhui) с руководством Коммунистической партии РФ.

Камнев принял участие во встрече посла Китая в России с руководством КПРФ

Фото: пресс-служба КПРФ

Она состоялась в посольстве в Москве по инициативе дипломата, назначенного на должность три месяца назад — до этого Чжан Ханьхуэй занимал пост заместителя министра иностранных дел КНР.

Российскую делегацию возглавил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Вместе с ним на мероприятии присутствовали его заместители Юрий Афонин, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков и Иван Мельников, который также является вице-спикером Госдумы РФ и руководит работой Общества российско-китайской дружбы.

В ходе встречи Геннадий Зюганов пожелал китайской стороне развития и процветания, отметив, что КНР остается маяком социализма.

В свою очередь Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что намерен содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Комментируя ИА «PenzaNews» итоги состоявшегося в посольстве мероприятия, Георгий Камнев выразил уверенность в том, что общение в таком формате способствует реализации совместных проектов как на государственном уровне, так и на партийном — в рамках взаимодействия КПРФ и Коммунистической партии Китая (КПК).

«Такие связи, конечно, очень важны и нужны для укрепления дружбы и развития сотрудничества между нашими странами», — сказал собеседник агентства.

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Он пояснил, что в рамках соглашения по обмену опытом между КПРФ и КПК уже проводится большая работа, в которой наряду с коммунистами из других регионов России активное участие принимает и пензенский обком.

Георгий Камнев напомнил, в частности, что в прошлом году он дважды был в Китае — в мае, когда участвовал в трех крупных международных мероприятиях, включая конференцию парламентских партий стран ШОС, и в декабре — тогда ему было поручено возглавить делегацию КПРФ, которая посетила Пекин и Шанхай, где прошел ряд важных встреч с представителями руководящих органов КПК.

Член президиума ЦК КПРФ добавил, что в настоящее время прорабатываются варианты сотрудничества между регионами двух стран, при этом рассматривается возможность организации визита коммунистов из КНР в Пензенскую область для обмена опытом.

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