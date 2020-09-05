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В Пензенской области на зачисление в молодежный кадровый резерв подано одно заявление

13:59 | 05.09.2020 | Политика

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Пенза, 5 сентября 2020. PenzaNews. Одно заявление на зачисление в молодежный кадровый резерв Пензенской области подано за период с 24 августа по 5 сентября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства.

В Пензенской области на зачисление в молодежный кадровый резерв подано одно заявление. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как показывает практика, обычно наплыв желающих происходит в последнюю неделю до окончания срока», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что прием документов продлится по 23 сентября.

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Молодежный кадровый резерв Пензенской области формируется из числа студентов 4–5 курсов, молодых специалистов с высшим образованием, занятых в бизнесе, науке, на предприятиях социальной сферы и в хозяйствующих субъектах экономики региона, а также государственных и муниципальных служащих.

Требования к кандидатам: наличие гражданства РФ, владение русским языком, возраст — от 21 года до 30 лет, отсутствие судимости.

Претенденты на зачисление в молодежный кадровый резерв Пензенской области должны представить анкету, заявление, запись видеоинтервью, индивидуальный проект и согласие на обработку персональных данных.

Планируется, что 29–30 сентября состоится тестирование на знание русского языка и информационных технологий, а также будет проведена комплексная оценка профессиональных знаний, умений и навыков. На 7–8 октября намечена защита индивидуальных проектов.

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