Самокутяев лидирует на довыборах в Госдуму после обработки более трети протоколов Политика

Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. Кандидат от партии «Справедливая Россия», заместитель командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» Александр Самокутяев лидирует на довыборах в Госдуму России седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному округу №147 после обработки более трети протоколов.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в избиркоме региона, на данный момент обработано 208 протоколов УИК из 545, что составляет свыше 38%.

Александр Самокутяев («Справедливая Россия») набирает 67,25% голосов избирателей; Александр Трутнев (КПРФ) — 10,17%; Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров) — 6,38%; Вадим Сердовинцев (ЛДПР) — 6,07%; Фатима Хугаева («Коммунисты России») — 3,69%; Кирилл Метальников («Гражданская платформа») — 3,48%.