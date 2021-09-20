«Единая Россия» на выборах в Госдуму в Пензенской области набирает почти 56% Политика

Пенза, 20 сентября 2021. PenzaNews. Партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму в Пензенской области набирает 55,88% голосов избирателей после обработки 64,85% протоколов УИК.

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По данным, которые ИА «PenzaNews» предоставили в облизбиркоме, КПРФ получает 17,07%, ЛДПР — 7,59%, «Справедливая Россия – За правду» — 6,21%, «Новые люди» — 5,09%, Партия пенсионеров — 2,32%, «Коммунисты России» — 1,25%.

Остальные партии набирают менее 1%: «Яблоко» — 0,7%, Российская партия свободы и справедливости — 0,66%, «Зеленые» — 0,63%, «Зеленая альтернатива» — 0,49%, «Родина» — 0,47%, «Партия роста» — 0,22%, «Гражданская платформа» — 0,08%.

По предварительным сведениям, явка избирателей на выборы в Госдуму в Пензенской области составила 58,13%.