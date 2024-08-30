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Александр Басенко примет участие в общем собрании членов Ассоциации городов Поволжья

09:05 | 30.08.2024 | Политика

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Пенза, 30 августа 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко примет участие в общем собрании членов Ассоциации городов Поволжья, которое пройдет в пятницу, 30 августа.

Александр Басенко примет участие в общем собрании членов Ассоциации городов Поволжья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Александр Басенко выступит с докладом о незапланированных дополнительных расходах местных бюджетов, возникающих в течение финансового года в целях выполнения решений судов, предписаний контрольно-надзорных органов.

Также в повестке мероприятия — вопрос об оказании органами местного самоуправления помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

В предстоящую субботу, 31 августа, представители ассоциации примут участие в торжествах, посвященных 450-летию Уфы.

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