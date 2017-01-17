Из Крыма в Пензу впервые привезут ковчег с частицей мощей святителя Луки Религия

Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Ковчег с частицей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого) будет впервые доставлен из Свято-Троицкого женского монастыря Симферополя в Спасо-Преображенский мужской монастырь Пензы в воскресенье, 5 февраля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенской епархии, поклониться святыне можно будет по 12 февраля с 6.00 до 22.00 ежедневно.

«После поздней литургии в монастыре в течение каждого часа будут совершаться молебны с чтением акафиста святителю», — добавили в епархии.

В пресс-службе добавили, что святителю молятся об исцелении, успешном обучении, даровании детей, а также о семейном благополучии и душевном здравии.