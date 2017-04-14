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Все пензенские храмы проверили на безопасность перед Пасхой

10:34 | 14.04.2017 | Религия

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Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Государственные инспекторы по пожарному надзору проверили все храмы и церкви Пензенской области в преддверии Пасхи на соблюдение правил безопасности.

Все пензенские храмы проверили на безопасность перед Пасхой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе мероприятия были проверены знания персонала о том, как действовать в случае пожара, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание номеров вызова экстренных служб, состояние путей эвакуации», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что священнослужителей проинструктировали и вручили им памятки о соблюдении требований пожарной безопасности.

«Церкви попадают сразу под две категории: одновременно это и место массового скопления людей, и объект особой пожарной опасности», — пояснили в пресс-службе.

В МЧС напомнили, что в пасхальную ночь в церквях и приходах будет организовано дежурство спасателей.
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