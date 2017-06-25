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Иван Белозерцев поздравил пензенских мусульман с праздником Ураза-байрам

09:00 | 25.06.2017 | Религия

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Пенза, 25 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил проживающих в Пензенской области мусульман с завершением месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам, который выпадает на воскресенье, 25 июня.

Иван Белозерцев поздравил пензенских мусульман с праздником Ураза-байрам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Его принято отмечать добрыми делами, проявлять заботу о тех, кто нуждается в помощи и поддержке, в сострадании и милосердии. Пусть светлые помыслы и устремления этих дней укоренятся в сердцах людей и станут их верными спутниками!» — отметил глава региона.

Он выразил уверенность в том, что главный для каждого мусульманина праздник, призывающий к почитанию древних традиций и укреплению нравственных основ, будет способствовать духовному сближению людей, сохранению гражданского мира и согласия в регионе.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, удачи во всех делах и начинаниях, праздничного настроения!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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