Пензенский губернатор поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
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Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил мусульман, проживающих на территории региона, с праздником Курбан-байрам, который отмечается в пятницу, 1 сентября.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«Этот священный для всех мусульман праздник объединяет людей на основе многовековых нравственных ценностей, символизирует добрые намерения, укрепляет традиции милосердия и сострадания», — отметил глава региона.
Он добавил, что в настоящее время мусульманская умма Пензенской области активно участвует в общественной жизни региона, вносит значительный вклад в поддержание этноконфессионального согласия.
«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и мира», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.