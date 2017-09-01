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Пензенский губернатор поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

11:28 | 01.09.2017 | Религия

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Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил мусульман, проживающих на территории региона, с праздником Курбан-байрам, который отмечается в пятницу, 1 сентября.

Пензенский губернатор поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Этот священный для всех мусульман праздник объединяет людей на основе многовековых нравственных ценностей, символизирует добрые намерения, укрепляет традиции милосердия и сострадания», — отметил глава региона.

Он добавил, что в настоящее время мусульманская умма Пензенской области активно участвует в общественной жизни региона, вносит значительный вклад в поддержание этноконфессионального согласия.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и мира», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.
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