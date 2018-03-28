В Пензе митрополит Серафим возглавит панихиду по погибшим в Кемерово Религия

Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим проведет панихиду по погибшим в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который унес жизни 64 человек.

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Она состоится в Успенском кафедральном соборе Пензы в 19.30.

Помолиться о жертвах трагедии могут все желающие.

Также рядом с храмом будет установлен небольшой мемориал, куда предлагается принести свечи и цветы.

Кроме того, панихиды в день национального траура пройдут во всех храмах города, но время службы настоятель каждого из них вправе определить самостоятельно, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в результате пожара, произошедшего в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта, погибли 64 человека.

28 марта объявлено в России днем общенационального траура.

Накануне около дома молодежи в Пензе был организован временный мемориал, к которому многие жители города стали нести цветы, свечи и детские игрушки. Около него, а также в сквере у памятника «Семья» и в сквере Дзержинского состоялись акции в память о погибших в Кемерово.