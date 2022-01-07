Рождественское богослужение прошло в Спасском кафедральном соборе Пензы Религия

Пенза, 7 января 2022. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил рождественское богослужение, состоявшееся в Спасском кафедральном соборе Пензы в ночь на 7 января.

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Ему сослужили протоиереи Владимир Ольхов, Андрей Савушкин; иереи Сергий Червяков, Евгений Климчев, Николай Батищев; диаконы Ростислав Горшенев, Богдан Яворский, Иоанн Сидоров и Георгий Насонов.

Богослужебные песнопения исполнил хор Спасского кафедрального собора под управлением регента Ольги Горшеневой.

В храме собрались православные христиане разных возрастов, в том числе официальные лица.

Завершая праздничное богослужение, митрополит Серафим поздравил пензенцев с Рождеством Христовым.

«Сегодняшнее событие — это великая радость. Господь нисходит на землю для того, чтобы нас с вами возвести на небо. Я бы хотел поздравить всех вас с этим замечательным событием, пожелать, чтобы в душе каждого царило умиротворение», — сказал он.

После этого глава Пензенской митрополии преподнес в дар председателю Законодательного собрания области Валерию Лидину икону Рождества Христова.

В свою очередь спикер регионального парламента подарил митрополиту Серафиму складень с образом Спасителя и изображением Спасского кафедрального собора, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.