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В Спасском соборе Пензы открыт духовно-просветительский центр «Спас»

09:34 | 12.12.2022 | Религия

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Пенза, 12 декабря 2022. PenzaNews. Духовно-просветительский центр «Спас» начал работу в стенах Спасского кафедрального собора Пензы.

В Спасском соборе Пензы открыт духовно-просветительский центр «Спас»

Фото: Pnzreg.ru

Торжественное открытие центра состоялось в рамках X региональных рождественских образовательных чтений, состоявшихся в минувшее воскресенье, 11 декабря.

«Он создан при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и стал точкой сборки для сети духовно-просветительских центров Пензенской области. В регионе это не единственный центр, у нас они появились в Кузнецке и Никольске, создается в Сердобске», — сказал губернатор Олег Мельниченко, обращаясь к участникам мероприятия.

Руководитель субъекта федерации добавил, что на базе духовно-просветительского центра открыт музей истории Пензенской митрополии.

«Появился прекрасный концертный зал. Оборудованы классы для занятий», — отметил он.

По мнению Олега Мельниченко, новый центр предлагает большие возможности для творческого развития, семейного досуга, образовательной и научной деятельности.

Как сообщает пресс-служба облправительства, губернатор передал центру «Спас» сертификат на современный демонстрационный монитор.

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