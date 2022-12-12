В Спасском соборе Пензы открыт духовно-просветительский центр «Спас»
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Пенза, 12 декабря 2022. PenzaNews. Духовно-просветительский центр «Спас» начал работу в стенах Спасского кафедрального собора Пензы.
Фото: Pnzreg.ru
Торжественное открытие центра состоялось в рамках X региональных рождественских образовательных чтений, состоявшихся в минувшее воскресенье, 11 декабря.
«Он создан при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и стал точкой сборки для сети духовно-просветительских центров Пензенской области. В регионе это не единственный центр, у нас они появились в Кузнецке и Никольске, создается в Сердобске», — сказал губернатор Олег Мельниченко, обращаясь к участникам мероприятия.
Руководитель субъекта федерации добавил, что на базе духовно-просветительского центра открыт музей истории Пензенской митрополии.
«Появился прекрасный концертный зал. Оборудованы классы для занятий», — отметил он.
По мнению Олега Мельниченко, новый центр предлагает большие возможности для творческого развития, семейного досуга, образовательной и научной деятельности.
Как сообщает пресс-служба облправительства, губернатор передал центру «Спас» сертификат на современный демонстрационный монитор.