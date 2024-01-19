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Всенощное бдение в канун праздника Крещения прошло в Богоявленском храме Пензы

09:51 | 19.01.2024 | Религия

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Пенза, 19 января 2024. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил всенощное бдение в Богоявленском храме Пензы в канун праздника Крещения Господня.

Всенощное бдение в канун праздника Крещения прошло в Богоявленском храме Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ему сослужили помощник настоятеля храма протоиерей Алексий Ладыгин, протоиерей Владимир Ольхов, иереи Николай Кочанов и Аркадий Назин, диаконы Ростислав Горшенев и Богдан Яворский.

Богослужебные песнопения исполнил хор Богоявленского храма под управлением регента Елизаветы Назиной.

За вечерним богослужением митрополит Серафим совершил литию с освящением хлеба, пшеницы, вина и елея. Во время утрени он помазал освященным елеем верующих.

По окончании всенощного бдения протоиерей Алексий Ладыгин поблагодарил владыку Серафима за визит и совместную молитву.

После этого митрополит поздравил всех присутствующих с праздником Крещения Господня и обратился к пастве со словом назидания, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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