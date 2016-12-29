В Пензе у театра ограничат движение из-за губернаторской елки Общество

Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Временная схема движения транспорта будет действовать в центре Пензы в связи с проведением губернаторской новогодней елки в областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

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Как отмечается в постановлении городской администрации, ограничения вводятся на период с 22.00 четверга, 29 декабря, до 16.00 30 декабря.

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В частности, будет запрещена стоянка на улице Московской — от улицы Суворова до улицы Бакунина, а также на улице Бакунина — от улицы Володарского до улицы Кирова.

Кроме того, на этих участках планируется перекрыть движение.

Представителям МБУ «Центр организации дорожного движения города Пензы» поручено установить временные знаки.

Ожидается, что сотрудники полиции будут следить за соблюдением правил дорожного движения в период проведения мероприятия.