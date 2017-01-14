В Пензенской области более 3,5 тыс. незаконных актов оспорено прокуратурой в 2016 году Общество

Пенза, 14 января 2017. PenzaNews. Более 3,5 тыс. незаконных правовых актов оспорено органами прокуратуры Пензенской области по итогам 2016 года.

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«За прошедший год в сфере исполнения федерального законодательства работниками органов прокуратуры области выявлено более 39 тыс. нарушений законов. В защиту прав и интересов граждан, государства и муниципальных образований предъявлено в суды более 7,5 тыс. исков и заявлений на сумму свыше 223 млн. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в прокуратуру региона поступило более 29,6 тыс. обращений граждан и юридических лиц.

«Из них 15 тыс. разрешено непосредственно органами прокуратуры», — подчеркнула собеседница агенства.

По ее словам, в качестве представителей государственного обвинения работники прокуратуры приняли участие в рассмотрении свыше 7,5 тыс. уголовных дел.

«По инициативе прокуроров области за нарушения закона к административной ответственности привлечено более 2 тыс. лиц, к дисциплинарной — более 7,5 тыс. По материалам прокурорских проверок возбуждено более 140 уголовных дел», — резюмировала собеседница агентства.