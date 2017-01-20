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Справочная служба правительства поможет пензенцам найти ответственного за решение проблемы

11:40 | 20.01.2017 | Общество

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Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области, планирующие обратиться к чиновникам за содействием в решении конкретной проблемы, но не знающие, кто именно отвечает за данную сферу, могут получить помощь в информационно-справочной службе регионального правительства.

Справочная служба правительства поможет пензенцам найти ответственного за решение проблемы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она работает по адресу: Пенза, улица Московская, 75, кабинет №132.

Также вопросы принимаются по телефону: +7 (8412) 59-51-31 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.

«По большому счету, люди могут обратиться с любым вопросом. Если информация справочного характера — где находится тот или иной орган власти, куда обратиться с конкретной проблемой, то ответ будет дан сразу. Если это более сложный вопрос, который требует проработки, то обращение гражданина будет принято и рассмотрено в установленные законом сроки», — сообщила ИА «PenzaNews» заместитель начальника управления по работе с обращениями граждан и организаций правительства Пензенской области Светлана Серебрякова.

Она добавила, что зачастую в информационно-справочную службу обращаются люди пожилого возраста, которые не могут самостоятельно найти телефон нужного специалиста.
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