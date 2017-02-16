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Суд обязал администрацию Земетчинского района отремонтировать дорогу

13:42 | 16.02.2017 | Общество

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Земетчино, 16 февраля 2017. PenzaNews. Суд обязал администрацию Земетчинского района Пензенской области отремонтировать дорогу между селами Раево и Долгово.

Суд обязал администрацию Земетчинского района отремонтировать дорогу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По коллективному обращению жителей села Долгово сотрудником районного отдела ГИБДД было проверено состояние дорожного покрытия проезжей части. Были выявлены несоответствия требованиям Госстандарта. Так, на протяжении 13,8 км дороги некоторые просадки и выбоины достигают глубины в 9 см, длины 1,25 метра и ширины 1,5 метров», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что из-за этого движение транспортных средств по дороге затруднено, создается угроза жизни и здоровью граждан.

«Решением суда на администрацию района возложена обязанность отремонтировать указанную дорогу в срок до 1 октября 2017 года», — добавила собеседница агентства.
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