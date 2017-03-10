Евгений Беспалов награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской» Общество

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев вручил почетный знак «Во славу земли Пензенской» руководителю аппарата гордумы полковнику в отставке Евгению Беспалову, отдавшему службе в Вооруженных силах более 30 лет.

Фото: Pnzreg.ru

«Коллеги всегда к Вам относились с уважением, ценили Вашу работоспособность и профессионализм. Руководство округа отмечало Ваш личный вклад в обеспечение мобилизационной готовности. Сегодня президент России уделяет этому самое пристальное внимание. И то, что в свое время было создано Вами, работает. Люди, которых Вы подготовили, занимают ключевые должности в военных комиссариатах, обеспечивая обороноспособность нашей страны», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что и сегодня Евгений Беспалов как руководитель аппарата пензенской гордумы выполняет ответственную работу, сообщает пресс-служба регионального правительства.