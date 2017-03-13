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В Неверкинском районе предприниматель оштрафован за зарплату ниже уровня МРОТ

10:48 | 13.03.2017 | Общество

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Неверкино, 13 марта 2017. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в Нижнеломовском районе Пензенской области, оштрафован на 5 тыс. рублей за выплату сотрудникам зарплаты ниже уровня минимального размера оплаты труда.

В Неверкинском районе предприниматель оштрафован за зарплату ниже уровня МРОТ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Должностной оклад работников на момент проверки прокуратурой составлял 6 тыс. 204 рубля», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она напомнила, что с 1 июля 2016 года МРОТ установлен в размере 7 тыс. 500 рублей в месяц.

«Прокуратурой за нарушение трудового законодательства было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое к настоящему времени рассмотрено и удовлетворено», — добавила собеседница агентства.
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