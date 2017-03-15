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В Пензенской области только два райсуда оборудовано для заседаний с участием присяжных

13:14 | 15.03.2017 | Общество

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Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Только два районных суда оборудовано в Пензенской области надлежащим образом для рассмотрения дел с участием присяжных-заседателей. Об этом сообщил начальник управления судебного департамента региона Алексей Кардаков, выступая на коллегии областного управления ФССП России в среду, 15 марта.

В Пензенской области только два райсуда оборудовано для заседаний с участием присяжных

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Идет подготовка по оборудованию залов судебных заседаний для рассмотрения дел с участием присяжных-заседателей на районном уровне. Чтобы вам была понятна картина: на сегодняшний день у нас только в Никольском суде готов зал, готова совещательная комната со всеми необходимыми принадлежностями для рассмотрения в такой процедуре. Ну, и еще готов Железнодорожный суд [Пензы], который мы готовим к переезду примерно на апрель–май. Все остальные суды пока находятся, к сожалению, в таком, так сказать, подготовительном моменте», — сказал он.

По словам Алексея Кардакова, с 28 по 31 марта Пензенскую область планирует посетить представитель судебного департамента из Москвы с целью проверки проводимой в этом направлении работы.

«Прошу приставов, которые занимаются обеспечением установленного порядка в районном звене, вместе с администраторами и с председателями подключиться к работе по подготовке так называемых карт-схем по обеспечению безопасности присяжных в зданиях судов, по отработке маршрутов от залов судебного заседания к совещательной комнате, к туалету. В каждом из судов имеется своя специфика», — сказал начальник управления судебного департамента Пензенской области.

Он уточнил, что пока существует определенная сложность в рассмотрении дела шестью, а не 12 присяжными, так как для обеспечения этой процедуры требования только вырабатываются.

Алексей Кардаков добавил, что дополнительных средств на эти цели выделено не будет.

«К июлю 2018 года и суды, и вы должны быть готовы для обеспечения правосудия с участием присяжных заседателей, поэтому я вас прошу этой работой вплотную заняться», — резюмировал он.
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