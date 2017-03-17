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В Кузнецке оборудован современный пешеходный переход через железнодорожные пути

11:04 | 17.03.2017 | Общество

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Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Современный пешеходный переход через железнодорожные пути оборудован на станции Кузнецк Пензенской области.

В Кузнецке оборудован современный пешеходный переход через железнодорожные пути

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Подход к переходу имеет S-образную форму с островками-накопителями, которые дают возможность пешеходам остановиться до пересечения путей и посмотреть по сторонам. Переход оснащен световыми и звуковыми системами оповещения, позволяющими заблаговременно предупреждать людей о приближении поезда», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер.

Она уточнила, что протяженность пешеходного перехода составляет 16 метров.

«Для комфортного и безопасного перемещения людей с ограниченными возможностями предусмотрены наклонный пандус и тактильные полосы. Для освещения перехода в темное время суток, которое осуществляется автоматически, установлены современные световые мачты. Ограждение окрашено в красный и желтый цвета для привлечения дополнительного внимания», — добавила собеседница агентства.

По словам Светланы Затуливетер, контроль за состоянием систем перехода ведется круглосуточно.
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