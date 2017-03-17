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В Пензенской области проверят районы с тревожной демографической ситуацией

11:18 | 17.03.2017 | Общество

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Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Межведомственная комиссия проведет комплексные проверки в районах Пензенской области, где сложилась наиболее тревожная демографическая ситуация. Такое поручение дал вице-губернатор Валерий Савин в ходе заседания комиссии в пятницу, 17 марта.

В Пензенской области проверят районы с тревожной демографической ситуацией

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На нем с докладами выступили представители администраций Каменского и Колышлейского районов, в которых значительно выросла смертность, в том числе жителей трудоспособного возраста, и снизилась рождаемость.

В частности, в Каменском районе за два месяца 2017 года ушли из жизни 37 человек трудоспособного возраста, а за аналогичный период 2016 года — 21. Основной причиной смертности граждан средних лет являются заболевания, связанные со злоупотреблением алкоголем. При этом в целом в Пензенской области смертность людей в трудоспособном возрасте снижается.

По словам Валерия Савина, демографические показатели являются результатом работы с населением всех министерств и ведомств, а также органов местного самоуправления.

«Нужно достучаться до каждого человека, обеспечить занятость, культурный досуг, привить интерес к здоровому образу жизни», — подчеркнул Валерий Савин.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального правительства, первая комплексная проверка пройдет в Каменском районе на следующей неделе.
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