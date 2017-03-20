«Уралсиб» запустил программу рефинансирования потребкредитов сторонних банков Общество

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области получили возможность воспользоваться программой банка «Уралсиб» по рефинансированию потребительских кредитов, полученных в других финансовых учреждениях, по фиксированной ставке 14,9% годовых в рублях. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в операционном офисе «Пензенский» филиала ПАО «Банк Уралсиб».

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«Кредит на рефинансирование предоставляется гражданам РФ в рублях на сумму до 1 млн. рублей сроком от одного до 7 лет. Он выдается без залога или поручительства», — пояснили в учреждении.

По словам руководителя департамента розничных продуктов банка «Уралсиб» Ирины Барановой, преимуществом новой программы является возможность рефинансировать любое количество кредитов других банков на привлекательных условиях.

«В рамках программы можно рефинансировать все типы кредитов — потребительские, автокредиты и кредитные карты. Также немаловажно, что при рефинансировании в основную сумму кредита клиент может включить дополнительную денежную сумму и получить ее наличными. Кроме того, для удобства клиентов мы оптимизировали пакет документов таким образом, чтобы человек мог получить кредит, подтвердив имеющиеся ссуды без излишнего документооборота и посещения банков-кредиторов», — пояснила она.

Банк « Уралсиб » — один из крупнейших универсальных банков федерального уровня, предлагающий широкий спектр финансовых услуг для частных и корпоративных клиентов.

Основными направлениями его деятельности являются розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №30 выдана Банком России 10 сентября 2015 года.

Головная организация расположена в Москве. Удаленный центральный офис осуществляет свою деятельность в Уфе. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг представлена в семи федеральных округах и 46 регионах, в том числе в Пензенской области.

В Пензе операционный офис банка «Уралсиб» находится по адресу: улица Коммунистическая, 24.