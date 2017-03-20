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«Термодом» допустил нарушение при переносе сроков строительства дома в «Спутнике»

15:58 | 20.03.2017 | Общество

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Представители ООО «ПКФ «Термодом» допустили нарушение законодательства при переносе сроков строительства жилого дома №3 на улице Бульвар Прибрежный в селе Засечном Пензенской области. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры по результатам проведенной проверки.

«Термодом» допустил нарушение при переносе сроков строительства дома в «Спутнике». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заявление о продлении сроков строительства было подано в администрацию района с нарушением законодательно установленного 60-дневного срока, что привело к несвоевременному уведомлению участников долевого строительства. Более того, на момент проверки большая часть граждан вообще не была уведомлена о переносе сроков», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что по данному факту генеральному директору ООО «ПКФ «Термодом» Рафику Ибрагимову было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

«Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время все дольщики уведомлены о переносе сроков строительства дома», — пояснила собеседница агентства.
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