В Пензе предпринимателя оштрафовали за отсутствие документации на роллы Общество

Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Штраф в размере 5 тыс. рублей назначен индивидуальному предпринимателю за нарушения требований санитарного законодательства при организации работы службы доставки «BestRoll» по адресу: Пенза, 3-й проезд Рахманинова, 3. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в среду, 22 марта.

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«19 января 2017 года в ходе проведения административного расследования были выявлены следующие нарушения: отсутствовала техническая документация на роллы и частично — маркировка на продуктах в холодильниках на кухне», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что постановлением Первомайского районного суда Пензы индивидуальный предприниматель признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».