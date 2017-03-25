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За время операции «Снегоход» в Пензенской области выписаны штрафы на 150 тыс. рублей

12:43 | 25.03.2017 | Общество

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Пенза, 25 марта 2017. PenzaNews. Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей за время проведения операции «Снегоход» — с 20 декабря по 17 марта, составила в Пензенской области свыше 146 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте Госжилстройтехинспекции региона.

За время операции «Снегоход» в Пензенской области выписаны штрафы на 150 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным ведомства, было проверено 684 самоходные машины, в результате чего к административной ответственности оказались привлечены 142 нарушителя.

Из них в отношении 80 были составлены протоколы по ч. 1 ст. 19.22. КоАП РФ «Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок».

Кроме того, 62 лица привлечены к ответственности по ст. 9.3. КоАП РФ «Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования».

По итогам операции «Снегоход» зарегистрировано 56 внедорожных мототранспортных средств.
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