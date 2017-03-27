В пензенском профсоюзе таксистов скептически оценили итоги встречи в Минпроме Общество

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Встреча министра промышленности, транспорта и инновационной деятельности Пензенской области Михаила Торгашина с представителями союза профессиональных водителей такси города Пензы и диспетчерских служб, состоявшаяся 17 марта, не дала желаемого результата. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал председатель городского союза профессиональных водителей такси Андрей Гайкалов перед началом митинга, состоявшегося в понедельник, 27 марта.

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«Насколько я знаю, эту встречу с местными директорами диспетчерских служб планировали провести позже, но в связи с нашим митингом сделали раньше. По факту наши предложения, которые мы озвучивали, пропускали — «то не прописано в законе», «это не получится сделать», «это нельзя», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что никаких конкретных предложений по улучшению положения таксистов со стороны чиновников не прозвучало.

«Все ждут закона [внесения поправок в закон «О такси»], а когда он будет? Хотя по факту на местном уровне можно пойти на какие-нибудь пробные варианты. Почему нет?» — отметил Андрей Гайкалов, предположив, что инициативы пензенских таксистов можно было бы внедрить на региональном уровне.

Председатель союза обратил внимание на то, что во время встречи в министерстве директорам диспетчерских служб предложили организованно поднять стоимость поездок на 20 рублей.

«Мне отвечают: «Это сговор. ФАС нас будет ругать», — сказал он.

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Комментируя планы по организации в Пензе нескольких специализированных стоянок для такси, о которых стало известно благодаря публикации на сайте Минпрома региона, размещенной по итогам встречи под заголовком «В Пензенской области внедряются предложения перевозчиков легкового такси», Андрей Гайкалов отметил, что польза от таких площадок, безусловно, будет, однако острой необходимости в них нет.

«Что меня поразило: основной акцент сделали на том, какие бы магниты цветографические сделать [для такси] к чемпионату мира [по футболу 2018 года]. То есть автопарк, состоящий более чем из 20 видов автомобилей, а то и больше, но с одинаковыми магнитами — вот, что самое главное», — с иронией констатировал председатель союза профессиональных водителей такси Пензы.