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Ситуация с соблюдением прав детей в Пензенской области является стабильной — омбудсмен

13:05 | 28.03.2017 | Общество

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Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Ситуация с соблюдением прав детей в Пензенской области является стабильной. Такое мнение высказала детский омбудсмен Елена Столярова, выступая с докладом за 2016 год на 42-й очередной сессии регионального парламента во вторник, 28 марта.

Ситуация с соблюдением прав детей в Пензенской области является стабильной — омбудсмен

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Подводя итоги прошедшего года, можно сделать вывод о том, что в целом ситуация с соблюдением прав ребенка в Пензенской области стабильная», — сказала она.

Елена Столярова добавила, что обращения граждан в госорган по защите прав ребенка свидетельствуют о доверии людей.

«Совместная работа с органами исполнительной и законодательной власти на региональном, муниципальном и федеральном уровнях позволяет предпринимать профилактические меры по недопущению нарушений прав детей и своевременно реагировать на имеющиеся факты», — подчеркнула она.
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