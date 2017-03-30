В Пензенском регионе КбшЖД шесть спецпоездов готовы к пропуску паводковых вод Общество

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Шесть специализированных поездов готовы к обеспечению пропуска паводковых вод в Пензенском регионе Куйбышевской железной дороги. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер.

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«На сегодняшний день они базируются на станциях Пенза-III, Кузнецк, Моршанск, Инза, Рузаевка и Ковылкино. В составе противоразмывных поездов 26 вагонов, которые укомплектованы всем необходимым для предотвращения и ликвидации возможных последствий паводка. Проведены учения по развертыванию противоразмывных поездов и мобилизации людских ресурсов, в которых приняло участие 110 человек», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время организованы работы по очистке обочин земляного полотна, откосов насыпей и выемок, а также проверяется состояния ливневой канализации на станциях, убирается снег, выгруженный на откосах насыпей и в горловинах станций.

«Принимаются необходимые меры по обеспечению отвода талых вод от централизованных стрелок, в местах прокладки трубопроводов, ремонта земляного полотна и сооружений. Дополнительно осматриваются места прокладки различных коммуникаций и переустройства малых мостов в водопропускные трубы. На участках железной дороги, требующих повышенного внимания, организовано круглосуточное наблюдение работниками дистанций пути», — добавила Светлана Затуливетер.

Она уточнила, что на сегодняшний день очищено более 340 км нагорных и водоотводных канав, а также свыше 300 малых мостов и труб в зоне ответственности Пензенского региона Куйбышевской железной дороги.