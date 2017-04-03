В Пензенской области 11 нарушений выявлено на мобильном пункте весового контроля Общество

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. 11 протоколов об административных правонарушениях составлено по итогам первой недели работы передвижных пунктов весового контроля на дорогах Пензенской области.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и дорожного хозяйства, ежедневно в Пензенской области работают два передвижных пункта весового контроля.

Проверки связаны в том числе с действием временного ограничения движения транспортных средств, следующих по автодорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения с нагрузкой на любую ось 4 тонны.

Этот запрет действует с 25 марта по 25 апреля с целью сохранения асфальтного покрытия в период весенней распутицы.