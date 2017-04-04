После взрыва в петербургском метро в Пензе провели совещание по безопасности на транспорте Общество

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков провел совещание, посвященное вопросам безопасности на пассажирском транспорте, во вторник, 4 апреля.

Фото: Penza-gorod.ru

В нем также приняли участие вице-мэры Юрий Ильин, Андрей Шевченко и Владимир Попков, начальник городского управления транспорта Максим Иванкин, а также руководители муниципальных автотранспортных предприятий и представителей перевозчиков.

Сергей Волков поставил задачу усилить работу по антитеррористической защищенности на транспорте.

Он подчеркнул, что всех водителей, кондукторов и обслуживающий персонал необходимо еще раз проинструктировать о порядке действий в случае нештатной ситуации.

«Необходимо обновить памятки в автобусах большой вместимости и разместить на остановочных павильонах, чтобы каждый мог позвонить при возникновении угрозы теракта», — сказал первый вице-мэр.

Читайте также

Жители Пензы скорбят в связи гибелью людей при взрыве в метро Санкт-Петербурга

Также Сергей Волков поручил Владимиру Попкову провести профилактические мероприятия в образовательных организациях, сообщает пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 3 апреля 2017 года около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

По уточненным данным, погибли 11 человек, несколько десятков пассажиров пострадали.

В тот же день на станции «Площадь Восстания» был обнаружен и своевременно обезврежен подозрительный предмет, оказавшийся самодельным взрывным устройством, начиненным поражающими элементами и готовым к применению. Это позволило не допустить совершения еще одного тяжкого преступления с человеческими жертвами.

Для полного и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству главным управлением по расследованию особо важных дел СКР.