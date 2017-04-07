В Пензе 8 апреля пройдет митинг «Вместе против террора» Общество

Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Митинг «Вместе против террора», организатором которого выступило областное отделение Российского союза ветеранов Афганистана, состоится на площади Ленина в Пензе в предстоящую субботу, 8 апреля.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель реготделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев, ожидается, что в мероприятии примут участие до 5 тыс. человек.

«Мы идем все общим строем, независимо от партийной принадлежности или принадлежности к организациям. Мы россияне. Мы едины в этом плане — мы все против террора», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что массовая акция организуется во взаимодействии с представителями реготделений Российских студенческих отрядов и Общероссийского народного фронта.

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«Митинг против террора. Мы должны выразить свое отношение к этому негативному явлению, призвать людей к бдительности, при этом чтобы не было трусости определенной», — пояснил Владимир Холзинев.

Он уточнил, что мероприятие начнется в 10.00.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 3 апреля в Санкт-Петербурге в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Еще один взрыв — на станции «Площадь Восстания» — удалось предотвратить.

После этого в ряде городов России состоялись массовые акции под общим лозунгом «Вместе против террора». 6 апреля они прошли, в частности, на Манежной площади Москвы и у станции «Технологический институт» в Санкт-Петербурге.