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В Каменке продавец оштрафован на 500 рублей за реализацию рыбы без документов

08:28 | 12.04.2017 | Общество

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Каменка, 12 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 500 рублей назначено продавцу в городе Каменке Пензенской области за реализацию морской рыбы без ветеринарных сопроводительных документов.

В Каменке продавец оштрафован на 500 рублей за реализацию рыбы без документов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина, вес рыбы, реализуемой без документов, составил около 30 кг.

«Рейдовое мероприятие было проведено на ярмарке выходного дня на улице Энергетиков в целях недопущения в обороте продукции животноводства, которая может привести к распространению опасных заболеваний для животных и нанесению вреда здоровью людей», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, продукция без документов была снята с реализации.

«Нарушитель привлечен к административной ответственности. Также с ним проведена беседа о правилах реализации продукции животного происхождения», — добавила Лариса Якушкина.
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