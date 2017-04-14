Глава пензенского Минтруда выступил с докладом на форуме в Сочи Общество

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин выступил с докладом на форуме, который организован в рамках III всероссийской недели охраны труда в Сочи.

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Он представил предложения по изменениям в законодательстве по охране труда по результатам всероссийского общественного мониторинга.

В частности, министр выступил с инициативой выработать единый подход в учете биологического фактора при проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах. Кроме того, он высказал идею по определению конкретных сроков проведения инструктажа и обучения по охране труда.

Также Евгений Трошин представил опыт Пензенской области в сфере охраны труда. Он отметил, что региональное ведомство предложило ряд изменений, касающихся создания служб охраны труда в зависимости от численности работающих, установления дополнительных тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, а также порядка расследования таких происшествий.

Министр подчеркнул, что предложенные изменения позволят более точно и оперативно решать вопросы профилактики производственного травматизма, расследования несчастных случаев и улучшения условий труда на предприятиях.

Руководитель департамента страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Игорь Барановский поддержал предложение установить дополнительные повышенные тарифы на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для работодателей, допустивших происшествия с тяжелым или смертельным исходом.

Также предложения Евгения Трошина, касающиеся создания служб по охране труда, совпали с мнением президента общественной организации «Всероссийское объединение специалистов по охране труда» Валентина Медведева, сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.